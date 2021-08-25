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Президент «Севильи»: «От «Челси» поступало лишь одно предложение по Кунде – мы его отклонили»

25 Августа 2021 • 23:09 Комментировать
Ливерпуль
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Челси
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28.08 19:30
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На днях различные источники начали сообщать, что защитник «Севильи» Жюль Кунде находится на заключительных стадиях переговоров с «Челси» по поводу своего будущего трансфера.

Впрочем, эту информации опроверг президент «Севильи» Хосе Кастро. По его словам, действующий обладатель Лиги чемпионов пока не удовлетворил финансовые запросы клуба относительно перехода француза. «Поступало лишь одно предложение по Кунде – мы отклонили. Готови отпустить его лишь за соответствующую сумму», - заявил в интервью изданию Goal Кастро.

Отметим, что ранее лондонцы пытались приобрести 22-футболиста за 40 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Севилья Жюль Кунде Трансферы футбола - лето 2021
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