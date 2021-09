Алонсо поддержал идею отстранения арбитра Тэйлора от судейства матчей «Челси»

На прошедших выходных состоялся поединок между «Ливерпулем» и «Челси», в ходе которого главный арбитр встречи Энтони Тэйлор показал прямую красную карточку игроку гостей Рису Джеймсу за фол последней надежды, чем вызвал негодование со стороны болельщиков.

Один из фанатов у себя в «Инстаграме» опубликовал сообщение, в котором призвал ассоциацию запретить Тэйлору судить матчи «Челси», ведь тот, по его мнению, всегда ошибается в пользу соперников. Также под публикацией были отмечены все футболисты лондонской команды. Испанский защитник Маркос Алонсо «лайкнул» этот пост, что сразу подхватили местные СМИ, в особенности издание The Sun, написавшее целый материал об этом.

Напомним, что противостояние закончилось ничьей со счетом 1:1, а обе команды пока так и не проигрывали в новом сезоне АПЛ.

Marcus Alonso likes post promoting petition for Anthony Taylor to be banned from refereeing Chelsea games https://t.co/e5PXXoN7SX