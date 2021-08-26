Бакайоко готовится к возвращению в «Милан»

Полузащитник «Челси» Тьемуа Бакайоко близок к возвращению в «Милан», передаёт журналист Джанлука ди Марцио. По данным источника, сам игрок уже выразил желание вернуться в итальянский клуб на правах аренды.

Бакайоко уже выступал за «Милан» на правах аренды в сезоне 2018/19. В составе «россонери» он сыграл 42 матча, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Прошлый сезон он провёл также в аренде в «Наполи».

Напомним, что Бакайоко стал игроком «Челси» в 2017 году, перейдя из «Монако» за 40 миллионов евро. Его контракт с лондонским клубом действует до 2022 года.