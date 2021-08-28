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Серия А

Хоакин Корреа: «С детства мечтал играть за «Интер»

28 Августа 2021 • 10:42 Комментировать (4)
Верона
1:3
Интер Милан
окончен

Вчера миланский «Интер» добыл победу над «Вероной» в рамках итальянского чемпионата, а главным героем встречи стал новичок команды Хоакин Корреа. Аргентинец вышел на замену во втором тайме и отметился дублем.

На одном из послематчевых интервью игрок поделился своими впечатлениями касательно дебюта. «Это замечательный день, очень долго ждал этого момента. Я с самого детства мечтал выступать в футболке «Интера»! Хорошо, что посчастливилось забить гол в первом же матче», - приводит слова Корреа Sky Sports Italia.

Добавим, что за трансфер нападающего миланский клуб отдаст около 30 миллионов евро после активирования обязательного права выкупа по итогам сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Хоакин Корреа
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
K.karitch
28 Августа 2021 в 12:05
А я с детства болел за Интер.Это здорово!
Bettega
28 Августа 2021 в 12:00
очередной пошёл)))))))) с детства он,пфффф
PoliticExpert
28 Августа 2021 в 11:50
Блин, ну это уже мем какой-то "Я с самого детства за......"))))
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