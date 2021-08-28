Хоакин Корреа: «С детства мечтал играть за «Интер»

Вчера миланский «Интер» добыл победу над «Вероной» в рамках итальянского чемпионата, а главным героем встречи стал новичок команды Хоакин Корреа. Аргентинец вышел на замену во втором тайме и отметился дублем.

На одном из послематчевых интервью игрок поделился своими впечатлениями касательно дебюта. «Это замечательный день, очень долго ждал этого момента. Я с самого детства мечтал выступать в футболке «Интера»! Хорошо, что посчастливилось забить гол в первом же матче», - приводит слова Корреа Sky Sports Italia.

Добавим, что за трансфер нападающего миланский клуб отдаст около 30 миллионов евро после активирования обязательного права выкупа по итогам сезона.