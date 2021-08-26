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Серия А

Джеко: «Такое ощущение, будто я уже много лет играю в «Интере»

26 Августа 2021 • 09:04 Комментировать
Верона
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Интер Милан
5.50 4.30 1.60
27.08 21:45

Нападающий «Интера» Эдин Джеко поделился впечатлениями от перехода в миланский клуб. Напомним, что он перешел из «Ромы» на правах свободного агента.

«Такое ощущение, будто я уже много лет играю в «Интере». Мне удалось найти общий язык с партнерами, и сейчас мы слаженно работаем вместе. Здесь много сильных игроков, которые стали чемпионами в прошлом году, и мне это нравится. Я много слышал о Симоне Индзаги от других игроков. Видел, как при нём играет «Лацио», и был уверен, что этот тренер мне идеально подойдёт», - цитирует игрока Football Italia.

Джеко дебютировал в составе «Интера» на этих выходных в игре с «Дженоа» (4:0), в которой отметился забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Эдин Джеко
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