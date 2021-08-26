Хоакин Корреа отныне будет выступать под клубными знамёнами миланского «Интернационале».

Как и ожидалось, аргентинскому нападающему удалось воссоединиться со своим бывшим тренером Симоне Индзаги на «Сан-Сиро». «Нерадзури» арендовали 26-летнего форварда с обязательным дальнейшим выкупом. Ожидается, что суммарно сделка обойдётся гранду Серии А в 30 миллионов евро. Договор с аргентинцем заключён на четыре года.

Ранее поступила информация, что «Лацио» попытается восполнить потерю Хоакина Корреа путём приглашения в свой состав полузащитника «Вероны» Маттиа Дзакканьи.