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Серия А

«Интер» анонсировал подписание Корреа официально

26 Августа 2021 • 16:03 Комментировать
Верона
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Интер Милан
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27.08 21:45

Хоакин Корреа отныне будет выступать под клубными знамёнами миланского «Интернационале».

Как и ожидалось, аргентинскому нападающему удалось воссоединиться со своим бывшим тренером Симоне Индзаги на «Сан-Сиро». «Нерадзури» арендовали 26-летнего форварда с обязательным дальнейшим выкупом. Ожидается, что суммарно сделка обойдётся гранду Серии А в 30 миллионов евро. Договор с аргентинцем заключён на четыре года.

Ранее поступила информация, что «Лацио» попытается восполнить потерю Хоакина Корреа путём приглашения в свой состав полузащитника «Вероны» Маттиа Дзакканьи.

 

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