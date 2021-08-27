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Серия А

Корреа начал окупать трансфер: «Интер» добыл волевую победу над «Вероной»

27 Августа 2021 • 23:50 Комментировать (4)
Верона
1:3
Интер Милан
окончен

Чемпионы Италии во втором туре Серии А гостили у «Вероны». «Интер» сам себе создал проблемы в начале игры, когда Иван Илич наказал голкипера с защитником за неудачный розыгрыш мяча. «Интер» был опаснее, но начал забивать только во втором тайме. Лаутаро Мартинес отправил важный мяч в сетку уже в первой атаке после паузы, а в заключительной 10-минутке Хоакин Корреа, призванный заменить Ромелу Лукаку оформил дубль и принес три очка миланцам - 3:1.

Протокол игры  
Верона 1:3 Интер Милан
(1:0) Илич Иван 15'    
    47' Мартинес Лаутаро (1:1)
    83' Корреа Хоакин (1:2)
    90' Корреа Хоакин (1:3)
Монтипо Лоренцо Маньяни Джанджакомо   28'   75' (Тамез Адриен (   75'   88') Гюнтер Корай Чеккерини Федерико   53' (Казале Николо (   53') Фараони Марко   75' (Давидович Павел (   75') Хонгла Мартин   75' (Шутало Бошко (   75') Илич Иван Лазович Дарко Канчельери Маттео   62' (Ласанья Кевин (   62') Дзакканьи Маттиа Барак Антонин
Запасные: Берарди Алессандро Калинич Никола Фработта Джанлука Пандур Ивор Бесса Даниэль Симеоне Джованни Рагуза Антонио
Ханданович Самир Шкриньяр Милан Де Врей Стефан Бастони Алессандро Дармиан Маттео Барелла Николо Брозович Марсело   64'   66' (Димарко Федерико (   66') Чалханоглу Хакан   87' (Весино Матиас (   87') Перишич Иван   66' (Видаль Артуро (   66') Мартинес Лаутаро   57'   74' (Корреа Хоакин (   74') Джеко Эдин   87' (Сенси Стефано (   87')
Запасные: Кордац Алекс Сатриано Мартин Д'Амброзио Данило Раноккия Андреа Раду Йонуц Коларов Александар Дюмфрис Дензел
27 августа. Стадион "Марк-Антонио Бентегоди" (Верона).

 

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Интер Милан Верона Хоакин Корреа
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
Element-22
28 Августа 2021 в 00:31
Очень интересно наблюдать за Интером - симпатичная команда, симпатичный тренер, ощущение ламповой атмосферы в коллективе, чего только стОит празднование баночника Коларова :) после ухода противного Конте можно и притопить.
Beorn_n
28 Августа 2021 в 00:12
Пока как то все печально, ибо Интер показывает практически прошлогодний уровень, слабых мест пока не видно. в первом тайме Верона играла более агрессивно, во втором начали проседать, менять цз, в результате интер дожал и выжал.
3Tituli
28 Августа 2021 в 00:08
Очень слабый матч со стороны Ханды, Брозо и Перишича. Весино надо на тушенку пустить...
3Tituli
27 Августа 2021 в 23:56
Странно, но Видаль неплох... что происходит?
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окончен Удинезе 3:0 Венеция 1.75 3.8 4.8
окончен Верона 1:3 Интер Милан 5.4 4.3 1.62
28.08  19:30 Лацио ... Специя 1.37 5 8.5
28.08  19:30 Аталанта ... Болонья 1.37 5 8.5
28.08  21:45 Фиорентина ... Торино 2.3 3.4 3.3
28.08  21:45 Ювентус ... Эмполи 1.25 6.5 12
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