Корреа начал окупать трансфер: «Интер» добыл волевую победу над «Вероной»

Чемпионы Италии во втором туре Серии А гостили у «Вероны». «Интер» сам себе создал проблемы в начале игры, когда Иван Илич наказал голкипера с защитником за неудачный розыгрыш мяча. «Интер» был опаснее, но начал забивать только во втором тайме. Лаутаро Мартинес отправил важный мяч в сетку уже в первой атаке после паузы, а в заключительной 10-минутке Хоакин Корреа, призванный заменить Ромелу Лукаку оформил дубль и принес три очка миланцам - 3:1.