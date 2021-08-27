Корреа начал окупать трансфер: «Интер» добыл волевую победу над «Вероной»

Чемпионы Италии во втором туре Серии А гостили у «Вероны». «Интер» сам себе создал проблемы в начале игры, когда Иван Илич наказал голкипера с защитником за неудачный розыгрыш мяча. «Интер» был опаснее, но начал забивать только во втором тайме. Лаутаро Мартинес отправил важный мяч в сетку уже в первой атаке после паузы, а в заключительной 10-минутке Хоакин Корреа, призванный заменить Ромелу Лукаку оформил дубль и принес три очка миланцам - 3:1.
Протокол игры
|Верона
|1:3
|Интер Милан
|(1:0) Илич Иван 15'
|47' Мартинес Лаутаро (1:1)
|83' Корреа Хоакин (1:2)
|90' Корреа Хоакин (1:3)
Монтипо Лоренцо • Маньяни Джанджакомо 28' 75' ( Тамез Адриен ( 75' ) • 88'Гюнтер Корай • Чеккерини Федерико 53' ( Казале Николо ( 53') • Фараони Марко 75' ( Давидович Павел ( 75') • Хонгла Мартин 75' ( Шутало Бошко ( 75') • Илич Иван • Лазович Дарко • Канчельери Маттео 62' ( Ласанья Кевин ( 62') • Дзакканьи Маттиа • Барак Антонин
Запасные: Берарди Алессандро • Калинич Никола • Фработта Джанлука • Пандур Ивор • Бесса Даниэль • Симеоне Джованни • Рагуза Антонио
Ханданович Самир • Шкриньяр Милан • Де Врей Стефан • Бастони Алессандро • Дармиан Маттео • Барелла Николо • Брозович Марсело 64' 66' ( Димарко Федерико ( 66') • Чалханоглу Хакан 87' ( Весино Матиас ( 87') • Перишич Иван 66' ( Видаль Артуро ( 66') • Мартинес Лаутаро 57' 74' ( Корреа Хоакин ( 74') • Джеко Эдин 87' ( Сенси Стефано ( 87')
Запасные: Кордац Алекс • Сатриано Мартин • Д'Амброзио Данило • Раноккия Андреа • Раду Йонуц • Коларов Александар • Дюмфрис Дензел
27 августа. Стадион "Марк-Антонио Бентегоди" (Верона).