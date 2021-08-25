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Серия А

Корреа прилетел в Милан для подписания контракта с «Интером» фото

25 Августа 2021 • 21:30 Комментировать
Верона
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Интер Милан
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27.08 21:45
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Несмотря на различные трудности в ходе переговоров между «Лацио» и «Интером», аргентинский нападающий Хоакин Корреа все же переберется в стан действующего чемпиона Серии А. Сам игрок хотел воссоединиться с наставником Симоне Индзаги.

Стоит отметить, что ради перехода в «Интер» Корреа отказал английскому «Эвертону», который предлагал футболисту лучшие условия личного контракта. Сообщается, что миланцы заплатят за форварда 30 миллионов евро, а с футболистом будет подписано соглашение до лета 2025 года. Годовой оклад составит три с половиной миллиона, об этом у себя в «Твиттере» написал журналист Николо Скира.

Сегодня Корреа был замечен в Милане. Полагается, что он пройдет медосмотр, после чего будет официально представлен клубом, а уже завтра проведет первую тренировку с новыми партнерами.  

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Интер Милан Хоакин Корреа Трансферы футбола - лето 2021
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