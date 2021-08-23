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Италия. Серия А

«Интер» рассматривает возможность подписать Белотти слухи

23 Августа 2021 • 23:35 Комментировать
Верона
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Интер Милан
5.30 4.20 1.60
27.08 21:45
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Миланский «Интер» планирует до конца трансферного окна подписать еще одного нападающего. Но, переговоры с Хоакином Корреа из «Лацио» проходят не лучшим образом – клуб не готов платить римлянам 35 миллионов сразу, а рассчитывает на годичную аренду с правом выкупа.

Если не удастся договорится по переходу аргентинца, «Интер» намерен переманить из «Торино» Андреа Белотти. Форвард сборной Италии обойдется действующему чемпиону Серии А на несколько миллионов дешевле, а сам игрок не против попробовать свои силы в другой команде, передает Corriere dello Sport.

Напомним, что ранее «Интер» отпустил в «Челси» Ромелу Лукаку за 115 миллионов евро.

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Интер Милан Торино Андреа Белотти Трансферы футбола - лето 2021
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