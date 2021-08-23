Миланский «Интер» планирует до конца трансферного окна подписать еще одного нападающего. Но, переговоры с Хоакином Корреа из «Лацио» проходят не лучшим образом – клуб не готов платить римлянам 35 миллионов сразу, а рассчитывает на годичную аренду с правом выкупа.

Если не удастся договорится по переходу аргентинца, «Интер» намерен переманить из «Торино» Андреа Белотти. Форвард сборной Италии обойдется действующему чемпиону Серии А на несколько миллионов дешевле, а сам игрок не против попробовать свои силы в другой команде, передает Corriere dello Sport.

Напомним, что ранее «Интер» отпустил в «Челси» Ромелу Лукаку за 115 миллионов евро.