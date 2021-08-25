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Премьер-лига

«Тоттенхэм» нацелился на лидера «Милана» слухи

25 Августа 2021 • 22:25 Комментировать
Верона
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Интер Милан
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27.08 21:45
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«Милан» все никак не может согласовать с полузащитником Франком Кесси условия нового контракта. Действующее соглашение истекает уже летом следующего года.

За ситуацией в стане итальянского клуба следит «Тоттенхэм», передает издание La Repubblica. Дело в том, что лондонцы до закрытия трансферного окна могут потерять Танги Ндомбеле, которого активно сватают в «Баварию» и «Ювентус». В случае ухода француза, «шпоры» попытаются по заниженной цене приобрести Кесси.

Представитель Кот-д’Ивуара считался одним из лидеров «Милана» в прошлом сезоне, по итогам которого подопечным Стефано Пиоли удалось впервые за долгие годы пробиться в Лигу чемпионов. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 55 миллионов евро.

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