«Милан» все никак не может согласовать с полузащитником Франком Кесси условия нового контракта. Действующее соглашение истекает уже летом следующего года.

За ситуацией в стане итальянского клуба следит «Тоттенхэм», передает издание La Repubblica. Дело в том, что лондонцы до закрытия трансферного окна могут потерять Танги Ндомбеле, которого активно сватают в «Баварию» и «Ювентус». В случае ухода француза, «шпоры» попытаются по заниженной цене приобрести Кесси.

Представитель Кот-д’Ивуара считался одним из лидеров «Милана» в прошлом сезоне, по итогам которого подопечным Стефано Пиоли удалось впервые за долгие годы пробиться в Лигу чемпионов. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 55 миллионов евро.