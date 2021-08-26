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Серия А

«Лацио» определился с заменой для Корреа

26 Августа 2021 • 15:25 Комментировать
Верона
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Интер Милан
5.50 4.30 1.60
27.08 21:45

В стане римского «Лацио» нашли, кем восполнить потенциальную потерю Хоакина Корреа нынешним летом.

Как известно, аргентинского оттянутого нападающего «орлов» желает видеть в своём составе чемпион Серии А – миланский «Интер». И в  Риме не будут держать на цепи игрока, который и сам не прочь сменить клубную прописку.

Как информирует издание Corriere dello Sport, в ряды команды Маурицио Сарри может влиться лидер «Вероны» Маттиа Дзакканьи. У 26-летнего хава осталось менее года по договору с нынешним клубом, поэтому его продажа до конца месяца весьма вероятна.

В стартовом матче Серии А против «Сассуоло» Дзакканьи отличился дублем.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Верона Хоакин Корреа Маттиа Дзакканьи Трансферы футбола - лето 2021
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