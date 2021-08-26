«Лацио» определился с заменой для Корреа

В стане римского «Лацио» нашли, кем восполнить потенциальную потерю Хоакина Корреа нынешним летом.

Как известно, аргентинского оттянутого нападающего «орлов» желает видеть в своём составе чемпион Серии А – миланский «Интер». И в Риме не будут держать на цепи игрока, который и сам не прочь сменить клубную прописку.

Как информирует издание Corriere dello Sport, в ряды команды Маурицио Сарри может влиться лидер «Вероны» Маттиа Дзакканьи. У 26-летнего хава осталось менее года по договору с нынешним клубом, поэтому его продажа до конца месяца весьма вероятна.

В стартовом матче Серии А против «Сассуоло» Дзакканьи отличился дублем.