Кунде согласовал детали личного контракта с «Челси»

Вчера различные источники сообщали, что представители Жюля Кунде отправились на переговоры с лондонским «Челси».

По состоянию на данную минуту, французский защитник принял условия контракта от действующего обладателя Лиги чемпионов и дал устное согласие на переход. Об этом в своем «Твиттере» написал известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

22-летний футболист подпишет с «синими» соглашение до лета 2026 года, если клубам удастся договориться по сумме трансфера. Поговаривают, что обе стороны практически уладили все детали, а «Челси» заплатит испанцам около 40 миллионов евро.

В прошлом сезоне француз провел за «Севилью» 34 матча во всех турнирах, сумев отличиться двумя забитыми голами.