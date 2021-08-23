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Англия. Премьер-лига

Кунде согласовал детали личного контракта с «Челси»

23 Августа 2021 • 22:48 Комментировать
Ливерпуль
...
Челси
2.45 3.35 2.85
28.08 19:30
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Вчера различные источники сообщали, что представители Жюля Кунде отправились на переговоры с лондонским «Челси».

По состоянию на данную минуту, французский защитник принял условия контракта от действующего обладателя Лиги чемпионов и дал устное согласие на переход. Об этом в своем «Твиттере» написал известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

22-летний футболист подпишет с «синими» соглашение до лета 2026 года, если клубам удастся договориться по сумме трансфера. Поговаривают, что обе стороны практически уладили все детали, а «Челси» заплатит испанцам около 40 миллионов евро. 

В прошлом сезоне француз провел за «Севилью» 34 матча во всех турнирах, сумев отличиться двумя забитыми голами.

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Челси Севилья Жюль Кунде Трансферы футбола - лето 2021
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