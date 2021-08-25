Матип отказался возобновлять международную карьеру

Камерунский защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип отказался возобновлять свои выступления за сборную – он отказал нынешнему наставнику национальной команды Тони Консейсао.

Новоиспеченный главный тренер сообщил, что приглашал в расположение сборной Камеруна всех игроков, которые ранее отказались защищать цвета родной страны, сообщает BBC. Матип, к слову, не играет на международной арене с 2016 года, когда не смог поладить с менеджментом и тогдашним тренерским штабом.

Более того, однажды футболист отказался ехать на Кубок Африканских Наций, хоть и попал в окончательную заявку. После этого поступила жалоба от местной федерации футбола и ему на некоторое время запретили выступать за клуб, пока не была одобрена апелляция.