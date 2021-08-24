Защитник Давиде Дзаппакоста сменил «Челси» на «Аталанту», передаёт пресс-служба итальянского клуба. Сообщается, что игрок подписал контракт до июня 2025 года.

В новом клубе Дзаппакоста будет выступать под 77-м номером. Портал Transfermarkt сообщает, что трансфер итальянца обошёлся «Аталанте» в девять миллионов евро.

Напомним, что Дзаппакоста уже выступал за «Аталанту», откуда в 2014 году перешёл в «Торино» за четыре миллиона евро. С 2017 года права на итальянца принадлежали «Челси». Также он играл на правах аренды за «Рому» и «Дженоа». Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в восемь миллионов евро.