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Серия А

Гасперини: «У нас было абсолютное превосходство»

29 Августа 2021 • 00:15 Комментировать
Аталанта
0:0
Болонья
окончен

Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал сухую ничью 0:0 в поединке с «Болоньей» во втором туре Серии А.

Несмотря на 2 потерянных очка, алленаторе бергамасков остался доволен качеством футбола в исполнении своих подопечных.

«У нас было абсолютное превосходство над соперником, особенно после перерыва. Да и в первом тайме «Аталанта» имела свои возможности. Мы правда очень много создавали, оказывали высокое давление.

Муриэль провёл хороший матч, ему не хватило только завершающего удара. Он много бил.

Все выложились на полную. Команда сделала всё для достижения результата», - цитирует Гасперини DAZN.

Отметим, что Алексей Миранчук появился на поле лишь на 74 минуте, заменив Марио Пашалича.

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Аталанта Джан Пьеро Гасперини
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окончен Ювентус 0:1 Эмполи 1.25 6.5 12
29.08  19:30 Дженоа ... Наполи 6.5 4.3 1.55
29.08  19:30 Сассуоло ... Сампдория 2.1 3.6 3.5
29.08  21:45 Милан ... Кальяри 1.45 4.5 8
29.08  21:45 Салернитана ... Рома 5.5 4.1 1.6
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