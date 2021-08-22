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Англия. Премьер-лига

Дзаппакоста отправится в «Аталанту»

22 Августа 2021 • 23:37 Комментировать
Аталанта
...
Болонья
1.30 6.00 9.00
28.08 19:30
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«Челси» согласился отпустить своего итальянского латераля Давиде Дзаппакосту в Бергамо.

Карьера 29-летнего крайнего оборонца «синих» продолжится у него на родине. Услуги Давиде Дзаппакосты оказались интересны «Аталанте». Будущему участнику Лиги чемпионов от Серии А уже удалось достичь принципиального согласия лондонцев продать игрока, о чём информирует сайт Джанлуки Ди Марцио.

Предполагается, что Дзаппакоста подпишет с «богиней» соглашение сроком на четыре года.

Напомним, что в прошлом сезоне итальянский фуллбек выступал по аренде за «Дженоа».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Аталанта Давиде Дзаппакоста
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