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Италия. Серия А

​Агент Лахтер: «Миранчук не способен выполнять требования Гасперини»

24 Августа 2021 • 10:18 Комментировать (1)
Аталанта
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Болонья
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Агент Деннис Лахтер дал комментарий для sport24 по поводу ситуации Алексея Миранчука, уже почти год выступающего за «Аталанту».

Напомним, в первом матче сезона против «Торино» Миранчук не попал в стартовый состав, но вышел на замену после перерыва.

По мнению Лахтера, Миранчук не будет игроком основного состава «Аталанты». Агент считает, что Алексей привык быть главной звездой «Локомотива», а в клубе из Бергамо такого нет.

«Алексей просто не способен выполнять требования Гасперини. Миранчук мало чего сделал для своей карьеры. Для него многое сделал Сёмин, партнёры по клубу, но не он сам», - поделился своим мнением Лахтер.

Алексей Миранчук забил 7 голов и отдал 2 результативных паса в 32 матчах за «Аталанту» во всех соревнованиях.  

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Деннис Лахтер Алексей Миранчук
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Комментарии (1)
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Don sangre
24 Августа 2021 в 11:26
Я тут видел целый фильм про него на ютубе. Так пиарили его. А по мне средней игрок всегда был Нет прогресса нет места в основе.
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