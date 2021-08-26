Дзаппакоста: «Надеюсь, помогу команде»

Давиде Дзаппакоста поделился мнением относительно оформления трудового соглашения с «Аталантой».

«Скажем так, в Бергамо началось моё большое приключение. Здесь меня заставили полюбить футбол. И теперь я вернулся обратно уже более зрелым игроком, хотя всё еще помню, как учился в школе.

Мне уже 29 лет, у меня за плечами гораздо больше опыта. Надеюсь, смогу помочь своей команде.

«Аталанта» сильно преобразилась за последние годы. Сейчас команде Гасперини предстоит начать свой третий подряд сезон в Лиге чемпионов», - подчеркнул в интервью клубной пресс-службе Давиде Дзаппакоста.