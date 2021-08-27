Тухель: «Каждый тренер мечтает иметь в команде Канте»

Менеджер «Челси» Томас Тухель прокомментировал победу своего подопечного в номинации «Лучший полузащитник Лиги чемпионов 2020/2021».

«Длительное время я прикладывал все силы, чтобы оформить трансфер Н'Голо Канте в свою команду. Но в конечном итоге всё произошло наоборот – я пришёл работать в клуб, где выступает опорник.

Каждый тренер мечтает иметь у себя в команде такого футболиста. Канте существенно облегчает жизнь своим партнёрам. Он невероятно приятный и скромный по своей природе человек», - цитирует Тухеля официальный сайт УЕФА.

Напомним, что Канте в минувшем сезоне победил вместе с «Челси» в Лиге чемпионов.