«МЮ» и «Ливерпуль» поборются за игрока ПСВ

Нападающий ПСВ Нони Мадуэке может продолжить карьеру в чемпионате Англии, передаёт Daily Mail. По данным источника, главными претендентами на игрока являются «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

Сообщается, что интерес к англичанину проявляет также «Тоттенхэм». Контракт Мадуэке с ПСВ действует до 2024 года, поэтому нидерландский клуб намерен потребовать за 18-летнего игрока не менее 40 миллионов евро.

Мадуэке был в академии «Тоттенхэма», но с 2017 года выступал за команды ПСВ разных возрастов. В нынешнем сезоне он сыграл девять матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.