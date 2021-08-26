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Премьер-лига

Вернер отказался переходить в «Атлетико»

26 Августа 2021 • 15:26 Комментировать (1)
Ливерпуль
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Челси
2.45 3.35 2.90
28.08 19:30

Тимо Вернер, от которого активно пытается избавиться лондонский «Челси», отвергнул предложение перебраться в стан мадридского «Атлетико». Лондонский клуб хотел включить немца в сделку по Саулю Ньигесу.

Теперь, по всей видимости, «синим» придется платить полную сумму за переход испанского полузащитника, сообщает британское издание Daily Express. Вернер, который получает одну из самых высоких зарплат в команде, намерен бороться с конкурентами за место в основном составе.

Отметим, что ранее нападающий уже отказался уходить в миланский «Интер». В прошлом сезоне у форварда лишь шесть голов в 35 матчах за «Челси» в АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Атлетико Мадрид Тимо Вернер Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (1)
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Милка
26 Августа 2021 в 15:43
А зря. Он похож на Гризмана. По игре
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