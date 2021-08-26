Вернер отказался переходить в «Атлетико»

Тимо Вернер, от которого активно пытается избавиться лондонский «Челси», отвергнул предложение перебраться в стан мадридского «Атлетико». Лондонский клуб хотел включить немца в сделку по Саулю Ньигесу.

Теперь, по всей видимости, «синим» придется платить полную сумму за переход испанского полузащитника, сообщает британское издание Daily Express. Вернер, который получает одну из самых высоких зарплат в команде, намерен бороться с конкурентами за место в основном составе.

Отметим, что ранее нападающий уже отказался уходить в миланский «Интер». В прошлом сезоне у форварда лишь шесть голов в 35 матчах за «Челси» в АПЛ.