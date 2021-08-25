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Премьер-лига

Вернер может стать частью сделки по Саулю слухи

25 Августа 2021 • 23:31 Комментировать
Ливерпуль
...
Челси
2.45 3.35 2.90
28.08 19:30
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Тимо Вернер, который только прошлым летом перебрался из «РБ Лейпцига» в «Челси», уже до конца текущего трансферного окна может покинуть АПЛ.

В прошедшем сезоне на немецкого нападающего вылилось немало критики, от которой оправиться футболисту пока не удалось. Сообщается, что наставник «синих» Томас Тухель не доволен работой Вернера на старте чемпионата.

В таком случае, «Челси» планирует включить игрока в сделку по полузащитнику «Атлетико» Саулю Ньигесу, который, согласно изданию The Mirror, выбрал лондонцев, а не «МЮ».

Еще одна из причин такого решения кроется в зарплате Вернера – тот получает около 300 тысяч евро в неделю, что руководство клуба считает слишком завышенной суммой.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Атлетико Мадрид Тимо Вернер Трансферы футбола - лето 2021
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