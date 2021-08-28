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Премьер-лига

«Челси» в меньшинстве отстоял гостевую ничью с «Ливерпулем»

28 Августа 2021 • 21:26 Комментировать (19)
Ливерпуль
1:1
Челси
окончен

В центральном матче третьего тура АПЛ сошлись «Ливерпуль» и «Челси».

Протокол игры  
Ливерпуль 1:1 Челси
    22' Хаверц Кай (0:1)
(1:1) Салах Мохамед 45'    
Алиссон Бекер Александер-Арнольд Трент Матип Жоэль Ван Дейк Виргил Робертсон Эндрю   86' (Цимикас Костас (   86') Эллиотт Харви Фабиньо Энрике Хендерсон Джордан   74' (Алькантара Тьяго (   74') Салах Мохамед Фирмино Роберто   43' (Жота Диогу (   43') Мане Садио
Запасные: Гомес Джо Окслейд-Чемберлен Алекс Кейта Наби Келлехер Каомхин Минамино Такуми Конате Ибраима
Менди Эдуар   45' Аспиликуэта Сесар Кристенсен Андреас Рюдигер Антонио   45' Джеймс Рис II   45' Жоржиньо II   87' (Чалоба Трево (   87') Канте Н'Голо   46' (Ковачич Матео (   46') Алонсо Маркос Хаверц Кай   46' (Силва Тьяго (   46') Маунт Мэйсон Лукаку Ромелу
Запасные: Вернер Тимо Чилуэлл Бен Лофтус-Чик Рубен Хадсон-Одои Каллум Зиеш Хаким Аррисабалага Кепа
28 августа. Стадион "Энфилд".

 

В третьем туре любителей АПЛ встречала афиша, достойная финала Лиги чемпионов. Собственно, победитель этой самой Лиги чемпионов «Челси» принимал экс-обладателя «ушастого» - «Ливерпуль». Позади проблемы Юргена Клоппа с нереальным количеством травм и усталостью, в новый сезон «красные» заступили реальным претендентом на чемпионство, выиграв первые два тура со счётом 5:0.

«Челси» будто под копирку сыграл. «Синие» Томаса Тухеля вступили в сезон также круто – два лондонских дерби выиграно с тем же счётом 5:0, досталось «Кристал Пэласу» и «Арсеналу». Сразу же вмонтировался в игру дорогостоящий новичок Ромелу Лукаку, который и против «Ливерпуля» появился на поле с первых минут. В атаке «красных» образовалось уже подзабытое трио Салах – Фирмино – Мане и начался матч команд, которые пока в АПЛ не пропускали.

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Началось всё, конечно же, с борьбы за инициативу. Первые 20 минут «Ливерпуль» и «Челси» с уважением прощупывали друг друга, но в середине тайма разведка закончилась. И сразу же случился гол. «Синим» помог стандарт. После подачи от угла поля от Риса Джеймса Кай Хаверц затылком метров с шести забросил мяч за шиворот Алиссону. Бразильский голкипер не ожидал, что мяч полетит по такой необычной траектории, и даже не пытался спасти «Ливерпуль» - 0:1.

«Челси» мог додавить соперника до конца первого тайма. Лукаку создал отличный момент для Маунта, но Мейсон из центра штрафной площади не попал в створ. «Синие» смотрелись предпочтительнее, но концовку первого тайма провели в глухой обороне, за что и поплатились. Только чудо спасло от гола после корнера: Менди вытащил отличный удар Матипа, Джеймс дважды тащил на «ленточке». Но потом выяснилось, что это совсем не чудо. Рис подыграл себе рукой и Энтони Тейлор увидел это на повторе. Двойное наказание настигло «Челси» - Джеймс был удалён, а Мохамед Салах реализовал пенальти – 1:1.

Embed from Getty Images

Второй тайм начался с двойной замены от Тухеля. Вместо Канте и Хаверца вышли Тьяго Силва с Матео Ковачичем. «Синим» нужно было укреплять оборонительные порядки, а «красным» давить, разыгрывая лишнего игрока. Моменты сыпались с разных сторон. Диагональный кросс Салаха в удар головой превратил Диогу Жота – мяч пошёл выше ворот. Вирджил ван Дейк решился на дальний удар – Менди с трудом отвёл угрозу.

Бомбардировка с дальней дистанции вообще понравилась «красным». Отлично бил Джордан Хендерсон, затем Фабиньо и Эндрю Робертсон. В первом случае мяч пролетел чуть выше перекладины, а удары бразильца и шотландца парировал Эдуард Менди. «Красные» продолжили давление, но к концу матча действовали всё аккуратнее. Удобные для Менди подачи, не лучшие удары. Так матч и завершился – 1:1. Первый пропущенный гол для «Ливерпуля» и «Челси», первая ничья в стартовавшем сезоне АПЛ.

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Челси Ливерпуль
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Комментарии (19)
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Рейтинг комментариев
Bub
28 Августа 2021 в 22:31
Самая большая проблема Лукаку - это сам Лукаку. Точнее его масса, тормозящая его скорость. И так было всегда.
Кто говорил, что он будет вторым Вождем - посмотрите на скорость Вождя в записях старых игр.
Жоржик как тупил, так и тупит. Почему его не могут продать уже второй год - сие есть тайна, покрытая мраком.
Отскок от ноги в руку при ударе с двух метров - ну ок, ну пусть пенальти и желтая, хотя в такие моменты возникает вопрос, что должен сделать игрок - отстегнуть руку и выкинуть?!, но откуда тут красная?
Не будь ее плюс две вынужденные замены (травма и красная), то это еще очень большой вопрос, как бы закончилась игра.
Но история не знает сослагательного наклонения. А результат налицо - даже в меньшинстве у синих было две прекрасные возможности увезти 3 очка.
ARTUR
28 Августа 2021 в 21:57
очень интересно будет в этом розыгрыше , Ливер оправился от травм , Челси усилился и как ни странно для меня Тухель не лажает , обычно второй сезон он проваливает , Сити как сити , Ну и МЮ вроде как в кондиции эти четыре команды будут бороться за титул , впрочем как и 10 лет назад ))
Oleg-Chelsea
28 Августа 2021 в 21:55
Жалко про красную карточку, но второй тайм отстояли достойно!
Fireland
28 Августа 2021 в 21:55
И как тут не вспомнить матч 38 тура сезона 2020/21, Челси - Астон Вилла. Там помнится некому Мингз, в руку попал мяч летевший в ворота. За это, Челси получил эксклюзивное ничего. И ВАР что-то не работал.
Но зато как играет Ливерпуль, то Тейлору достаточно секунды, для просмотра стоп-кадра, где мяч уже попал в руку. Зачем рассматривать эпизод и что предшествовало этому ?
Зато потом Клоппу, еще хватало наглости, что-то предъявлять арбитрам.
Мансур Умаров 95
28 Августа 2021 в 21:58
Смешно, что с этими технологиями, судья посмотрел лишь стоп-кадр.
По правилам там ЖК и пенальти.
Misha_diablo_football
28 Августа 2021 в 21:51
Два стоящих друг друга соперника бились, и заслуженно сыграли в ничью, по ходу в текущем сезоне сразу четверо команд претендуют на чемпионство, гонка будет очень жаркой...
Misha_diablo_football
28 Августа 2021 в 21:51
Два стоящих друг друга соперника бились, и заслуженно сыграли в ничью, по ходу в текущем сезоне сразу четверо команд претендуют на чемпионство, гонка будет очень жаркой...
TAPAHTNHO
28 Августа 2021 в 21:50
Какой-то идиотский заголовок...
Скорее: "Ливерпуль благодаря слабому судейству заработал очко на Энфилде"
Oleg-Chelsea
28 Августа 2021 в 21:56
Я согласен с заголовком, я согласен с пенальти, но согласен с красной карточкой.
Fireland
28 Августа 2021 в 21:43
Менди пинает мяч - желтая.
Рюдигер один раз спорит с Тейлором - желтая.
Мяч попадает в руку Джеймса, рикошетом от ноги, ударом нанесенным с трех метров - красная.
Id152079006
28 Августа 2021 в 21:41
Разочарован... Пенсов надо было дожимать!
Fireland
28 Августа 2021 в 21:40
Ливерпулю, за всю игру не показали ни одной желтой :
Салах пинает мяч после свистка судьи - ноль реакции.
Мане в концовке отмахивается от игрока Челси - ноль реакции.
Хендерсон 50 раз спорит с Тейлором - ноль реакции.
Фабиньо 50 раз бьет по ногам - ноль реакции.
Oleg-Chelsea
28 Августа 2021 в 21:57
правильно 5+
Orient
28 Августа 2021 в 22:00
Согласен! из трех нарушений, достаточно грубых, Фабиньо заслужил по крайней мере ОДНУ желтую карточку! Что важно, однако, несмотря не неожиданную красную и пенальти, Челси показали прекрасную работу в защите и невероятный боевой дух - что очень радует. Принимая во внимание обстоятельства, можно считать заработанное очко ПОБЕДОЙ СИНИХ!
Redwhite1959
28 Августа 2021 в 21:40
У "Ливерпуля" впереди пропали неожиданные ходы - атакуют предсказуемо, стараются пролезть в штрафную за счет мелкого и среднего паса или подать с флангов на линию вратарской. "Челси" к такому ведению атак был полностью готов. Хозяева били из-за пределов штрафной крайне редко, но каждый раз такие удары таили в себе опасность для ворот Менди. Пожалуй за исключением удара Салаха во втором тайме, который за всю свою карьеру с правой так бить и не научился(( Вывод следующий - после чемпионского сезона "Ливерпуль" не прогрессирует - нужны новые идеи и "свежая кровь".
Matteo
28 Августа 2021 в 21:39
Хаверц явно забил лучший гол тура. Забавно, но старина Тейлор желая подсобить хозяевам, скорее сделал только хуже. В равных составах Ливерпуль еще как-то кряхтел и даже имел моменты, во втором тайме кроме пары дальних ударов особо вспомнить и нечего. Двигались неплохо, но на этом все.
Тухель очень правильно и грамотно среагировал на подложенную свинью от арбитра и перестроил игру.
Жаль конечно, могли и очередную победу на Энфилде добыть. Но и ничья в таких обстоятельствах результат более чем, приемлемый.
Orient
28 Августа 2021 в 21:36
Ливерпулю сегодня суждено было забить только с пенальти .... Челси же показал характер. Боже, если бы только Ковачич в кое веки научился забивать! А так, заслуженная ничья
779
28 Августа 2021 в 21:30
От Челси ждал такой качественной игры, а Ливерпуль удивил - молодцы. Видно, что настрой на сезон боевой.
Тот случай, когда удаление серьёзно повлияло.
Но матч удался!
Orient
28 Августа 2021 в 22:04
на самом деле НИЧЕГО, кроме настроя Ливерпуль и не показал. Так что настрой настроем, но победа в АПЛ предполагает также качество, которого сегодняшнему Ливерпулю, увы, не достает.
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окончен Манчестер Сити 5:0 Арсенал 1.28 6 12
окончен Брайтон 0:2 Эвертон 2.35 3.25 3.15
окончен Астон Вилла 1:1 Брентфорд 2 3.65 3.7
окончен Норвич 1:2 Лестер 4.7 3.3 1.9
окончен Ньюкасл 2:2 Саутгемптон 2.55 3.5 2.75
окончен Вест Хэм 2:2 Кристал Пэлас 1.55 4.25 6.55
окончен Ливерпуль 1:1 Челси 2.45 3.35 2.9
29.08  16:00 Бёрнли ... Лидс
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Сегодня, 28 Августа
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«Ливерпуль» - «Челси» - 1:1 (закончен) 9
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