«Челси» в меньшинстве отстоял гостевую ничью с «Ливерпулем»

В центральном матче третьего тура АПЛ сошлись «Ливерпуль» и «Челси».

В третьем туре любителей АПЛ встречала афиша, достойная финала Лиги чемпионов. Собственно, победитель этой самой Лиги чемпионов «Челси» принимал экс-обладателя «ушастого» - «Ливерпуль». Позади проблемы Юргена Клоппа с нереальным количеством травм и усталостью, в новый сезон «красные» заступили реальным претендентом на чемпионство, выиграв первые два тура со счётом 5:0.

«Челси» будто под копирку сыграл. «Синие» Томаса Тухеля вступили в сезон также круто – два лондонских дерби выиграно с тем же счётом 5:0, досталось «Кристал Пэласу» и «Арсеналу». Сразу же вмонтировался в игру дорогостоящий новичок Ромелу Лукаку, который и против «Ливерпуля» появился на поле с первых минут. В атаке «красных» образовалось уже подзабытое трио Салах – Фирмино – Мане и начался матч команд, которые пока в АПЛ не пропускали.

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Началось всё, конечно же, с борьбы за инициативу. Первые 20 минут «Ливерпуль» и «Челси» с уважением прощупывали друг друга, но в середине тайма разведка закончилась. И сразу же случился гол. «Синим» помог стандарт. После подачи от угла поля от Риса Джеймса Кай Хаверц затылком метров с шести забросил мяч за шиворот Алиссону. Бразильский голкипер не ожидал, что мяч полетит по такой необычной траектории, и даже не пытался спасти «Ливерпуль» - 0:1.

«Челси» мог додавить соперника до конца первого тайма. Лукаку создал отличный момент для Маунта, но Мейсон из центра штрафной площади не попал в створ. «Синие» смотрелись предпочтительнее, но концовку первого тайма провели в глухой обороне, за что и поплатились. Только чудо спасло от гола после корнера: Менди вытащил отличный удар Матипа, Джеймс дважды тащил на «ленточке». Но потом выяснилось, что это совсем не чудо. Рис подыграл себе рукой и Энтони Тейлор увидел это на повторе. Двойное наказание настигло «Челси» - Джеймс был удалён, а Мохамед Салах реализовал пенальти – 1:1.

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Второй тайм начался с двойной замены от Тухеля. Вместо Канте и Хаверца вышли Тьяго Силва с Матео Ковачичем. «Синим» нужно было укреплять оборонительные порядки, а «красным» давить, разыгрывая лишнего игрока. Моменты сыпались с разных сторон. Диагональный кросс Салаха в удар головой превратил Диогу Жота – мяч пошёл выше ворот. Вирджил ван Дейк решился на дальний удар – Менди с трудом отвёл угрозу.

Бомбардировка с дальней дистанции вообще понравилась «красным». Отлично бил Джордан Хендерсон, затем Фабиньо и Эндрю Робертсон. В первом случае мяч пролетел чуть выше перекладины, а удары бразильца и шотландца парировал Эдуард Менди. «Красные» продолжили давление, но к концу матча действовали всё аккуратнее. Удобные для Менди подачи, не лучшие удары. Так матч и завершился – 1:1. Первый пропущенный гол для «Ливерпуля» и «Челси», первая ничья в стартовавшем сезоне АПЛ.