«Челси» в меньшинстве отстоял гостевую ничью с «Ливерпулем»

В центральном матче третьего тура АПЛ сошлись «Ливерпуль» и «Челси».
|22' Хаверц Кай (0:1)
|(1:1) Салах Мохамед 45'
В третьем туре любителей АПЛ встречала афиша, достойная финала Лиги чемпионов. Собственно, победитель этой самой Лиги чемпионов «Челси» принимал экс-обладателя «ушастого» - «Ливерпуль». Позади проблемы Юргена Клоппа с нереальным количеством травм и усталостью, в новый сезон «красные» заступили реальным претендентом на чемпионство, выиграв первые два тура со счётом 5:0.
«Челси» будто под копирку сыграл. «Синие» Томаса Тухеля вступили в сезон также круто – два лондонских дерби выиграно с тем же счётом 5:0, досталось «Кристал Пэласу» и «Арсеналу». Сразу же вмонтировался в игру дорогостоящий новичок Ромелу Лукаку, который и против «Ливерпуля» появился на поле с первых минут. В атаке «красных» образовалось уже подзабытое трио Салах – Фирмино – Мане и начался матч команд, которые пока в АПЛ не пропускали.
Началось всё, конечно же, с борьбы за инициативу. Первые 20 минут «Ливерпуль» и «Челси» с уважением прощупывали друг друга, но в середине тайма разведка закончилась. И сразу же случился гол. «Синим» помог стандарт. После подачи от угла поля от Риса Джеймса Кай Хаверц затылком метров с шести забросил мяч за шиворот Алиссону. Бразильский голкипер не ожидал, что мяч полетит по такой необычной траектории, и даже не пытался спасти «Ливерпуль» - 0:1.
«Челси» мог додавить соперника до конца первого тайма. Лукаку создал отличный момент для Маунта, но Мейсон из центра штрафной площади не попал в створ. «Синие» смотрелись предпочтительнее, но концовку первого тайма провели в глухой обороне, за что и поплатились. Только чудо спасло от гола после корнера: Менди вытащил отличный удар Матипа, Джеймс дважды тащил на «ленточке». Но потом выяснилось, что это совсем не чудо. Рис подыграл себе рукой и Энтони Тейлор увидел это на повторе. Двойное наказание настигло «Челси» - Джеймс был удалён, а Мохамед Салах реализовал пенальти – 1:1.
Второй тайм начался с двойной замены от Тухеля. Вместо Канте и Хаверца вышли Тьяго Силва с Матео Ковачичем. «Синим» нужно было укреплять оборонительные порядки, а «красным» давить, разыгрывая лишнего игрока. Моменты сыпались с разных сторон. Диагональный кросс Салаха в удар головой превратил Диогу Жота – мяч пошёл выше ворот. Вирджил ван Дейк решился на дальний удар – Менди с трудом отвёл угрозу.
Бомбардировка с дальней дистанции вообще понравилась «красным». Отлично бил Джордан Хендерсон, затем Фабиньо и Эндрю Робертсон. В первом случае мяч пролетел чуть выше перекладины, а удары бразильца и шотландца парировал Эдуард Менди. «Красные» продолжили давление, но к концу матча действовали всё аккуратнее. Удобные для Менди подачи, не лучшие удары. Так матч и завершился – 1:1. Первый пропущенный гол для «Ливерпуля» и «Челси», первая ничья в стартовавшем сезоне АПЛ.
Кто говорил, что он будет вторым Вождем - посмотрите на скорость Вождя в записях старых игр.
Жоржик как тупил, так и тупит. Почему его не могут продать уже второй год - сие есть тайна, покрытая мраком.
Отскок от ноги в руку при ударе с двух метров - ну ок, ну пусть пенальти и желтая, хотя в такие моменты возникает вопрос, что должен сделать игрок - отстегнуть руку и выкинуть?!, но откуда тут красная?
Не будь ее плюс две вынужденные замены (травма и красная), то это еще очень большой вопрос, как бы закончилась игра.
Но история не знает сослагательного наклонения. А результат налицо - даже в меньшинстве у синих было две прекрасные возможности увезти 3 очка.
Но зато как играет Ливерпуль, то Тейлору достаточно секунды, для просмотра стоп-кадра, где мяч уже попал в руку. Зачем рассматривать эпизод и что предшествовало этому ?
Зато потом Клоппу, еще хватало наглости, что-то предъявлять арбитрам.
По правилам там ЖК и пенальти.
Скорее: "Ливерпуль благодаря слабому судейству заработал очко на Энфилде"
Рюдигер один раз спорит с Тейлором - желтая.
Мяч попадает в руку Джеймса, рикошетом от ноги, ударом нанесенным с трех метров - красная.
Салах пинает мяч после свистка судьи - ноль реакции.
Мане в концовке отмахивается от игрока Челси - ноль реакции.
Хендерсон 50 раз спорит с Тейлором - ноль реакции.
Фабиньо 50 раз бьет по ногам - ноль реакции.
Тухель очень правильно и грамотно среагировал на подложенную свинью от арбитра и перестроил игру.
Жаль конечно, могли и очередную победу на Энфилде добыть. Но и ничья в таких обстоятельствах результат более чем, приемлемый.
Тот случай, когда удаление серьёзно повлияло.
Но матч удался!