Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 455 Комментарии
Премьер-лига

Биссума – цель «Ливерпуль» на текущее трансферное окно

27 Августа 2021 • 10:16 Комментировать
Брайтон
...
Эвертон
2.35 3.25 3.15
28.08 17:00

«Ливерпуль» настроен провернуть до даты закрытия летнего трансферного окна сделку по подписанию Ива Биссума.

Юрген Клопп заинтересован в приглашении в состав своего клуба нового центрального хавбека, который бы смог восполнить потерю Джорджиньо Вейналдума. Как известно, голландец ушёл  нынешним летом в «Барселону» как свободный агент.

Потенциальное усиление состава «красные» отыскали в «Брайтоне». Как информирует Express, мерсисайдцы нацелены на оформление перехода Ива Биссума, за которого они готовы заплатить около 46 миллионов евро, что почти вдвое больше его текущей рыночной стоимости.

В прошлом сезоне 24-летний малиец отличился двумя голами в 39 играх за «чаек».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Брайтон Иву Биссума Трансферы футбола - лето 2021
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Августа
10:35 · Англия. Премьер-лига
Чех считает Менди голкипером без слабых мест
10:29 · Англия. Премьер-лига
Руни: «Манчестер Юнайтед» нужно было сделать предложение Роналду» 1
10:16 · Англия. Премьер-лига
Биссума – цель «Ливерпуль» на текущее трансферное окно
09:53 · Англия. Премьер-лига
Невилл: «Рубен Диаш – самый ценный игрок «Манчестер Сити»
09:42 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» подписывает Мориба
09:34 · Англия. Премьер-лига
Тухель: «Каждый тренер мечтает иметь в команде Канте»
09:34 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» урежет зарплату Роналду 2
09:28 · Англия. Премьер-лига
Агенты Ляказетта ищут французу новый клуб
09:27 · Англия. Премьер-лига
«Челси» отдаст Бакайоко в аренду «Милану»
09:10 · Англия. Премьер-лига
Варди хотел бы завершить карьеру в «Лестере»
08:27 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» назвал «ПСЖ» стоимость Ришарлисона
08:26 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» не отпустит Жезуса в «ПСЖ»
08:22 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне не сыграет с «Арсеналом»
08:15 · Англия. Премьер-лига
Руни отреагировал на новость о переходе Роналду в «Манчестер Сити» 2
00:55 · Англия. Премьер-лига
​Роналду пакует чемоданы 4 слухи
Все новости
Рекомендуем
 