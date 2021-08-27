Биссума – цель «Ливерпуль» на текущее трансферное окно

«Ливерпуль» настроен провернуть до даты закрытия летнего трансферного окна сделку по подписанию Ива Биссума.

Юрген Клопп заинтересован в приглашении в состав своего клуба нового центрального хавбека, который бы смог восполнить потерю Джорджиньо Вейналдума. Как известно, голландец ушёл нынешним летом в «Барселону» как свободный агент.

Потенциальное усиление состава «красные» отыскали в «Брайтоне». Как информирует Express, мерсисайдцы нацелены на оформление перехода Ива Биссума, за которого они готовы заплатить около 46 миллионов евро, что почти вдвое больше его текущей рыночной стоимости.

В прошлом сезоне 24-летний малиец отличился двумя голами в 39 играх за «чаек».