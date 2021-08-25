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Премьер-лига

Наставник «Брайтона» высказался о недавнем заявлении АПЛ

25 Августа 2021 • 14:59 Комментировать (1)
Брайтон
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Эвертон
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Главный тренер «Брайтона» Грэм Поттер поделился мнением о заявлении английской Премьер-лиги, сделанном вчера. Напомним, футболисты, выступающие в лиге, и представляющие национальные команды тех стран, которые входят в красный список Соединённого Королевства, не смогут принять участие в их ближайших матчах.

«Я могу понять данное решение, так как после это будет означать 10-дневную изоляцию. Получается, игроки будут отсутствовать почти три недели, учитывая переезды и подготовку к матчам сборных», - приводит слова Поттера FourFourTwo.

«Брайтон» Грэма Поттера приятно удивляет на старте нового сезона. «Чайки» уже записали в свой актив две победы из двух в английском чемпионате, а вчера продолжили выигрышную серию в матче с «Кардиффом» в Кубке лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Брайтон Грэм Поттер
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