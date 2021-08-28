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Кин завтра пройдёт медосмотр в «Ювентусе»

28 Августа 2021 • 14:19 Комментировать (1)
Брайтон
...
Эвертон
2.35 3.25 3.15
Через 1 ч. 16 мин.

Сегодня утром проходил заключительный этап переговоров между «Ювентусом» и «Эвертоном» по трансферу Мойзе Кина. Стороны уладили все детали сделки и уже завтра итальянец может быть официально представлен в качестве нового игрока туринцев.

Журналист Фабрицио Романо у себя в «Твиттере» написал, что клуб даже назначил время для прохождения медосмотра. Воспитанник «Ювентуса» сегодня ночью отправится в Турин. «Эвертон» отдаст форварда в аренду с обязательным правом выкупа при достижении определенных условий. Сумма будущего трансфера составит 25 миллионов евро.

Кин подпишет со своей новой командой 5-летний контракт с зарплатой в четыре миллиона евро в год. Напомним, что прошлый сезон нападающий провел в аренде в «ПСЖ».

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Ювентус Эвертон Мойзе Кин Трансферы футбола - лето 2021
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