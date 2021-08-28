Кин завтра пройдёт медосмотр в «Ювентусе»

Сегодня утром проходил заключительный этап переговоров между «Ювентусом» и «Эвертоном» по трансферу Мойзе Кина. Стороны уладили все детали сделки и уже завтра итальянец может быть официально представлен в качестве нового игрока туринцев.

Журналист Фабрицио Романо у себя в «Твиттере» написал, что клуб даже назначил время для прохождения медосмотра. Воспитанник «Ювентуса» сегодня ночью отправится в Турин. «Эвертон» отдаст форварда в аренду с обязательным правом выкупа при достижении определенных условий. Сумма будущего трансфера составит 25 миллионов евро.

Кин подпишет со своей новой командой 5-летний контракт с зарплатой в четыре миллиона евро в год. Напомним, что прошлый сезон нападающий провел в аренде в «ПСЖ».