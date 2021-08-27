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Поттер: «Никакой магической формулы в хорошем старте «Брайтона» нет»

27 Августа 2021 • 17:16 Комментировать (1)
Брайтон
...
Эвертон
2.35 3.25 3.15
Через 21 ч. 58 мин.

Главный тренер «Брайтона» Грэм Поттер поделился мнением об игре своих подопечных в первых двух турах английского чемпионата, в которых его команде удалось добыть две победы.

«Нет никакой магической формулы в нашем хорошем старте. Наши выступления были хороши и в прошлой кампании, сложнее всего было забивать голы. Пока рано делать выводы, позади только два матча» - цитирует Поттера FourFourTwo.

«Брайтон» по количеству созданных голевых моментов в прошлом сезоне пребывал в зоне Лиги чемпионов, но из-за плохой реализации был вынужден отчаянно бороться за сохранение прописки в элите английского футбола.

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Евро-Футбол.Ру,
Брайтон Грэм Поттер
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Комментарии (1)
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Mazervis
27 Августа 2021 в 18:37
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