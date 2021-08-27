Поттер: «Никакой магической формулы в хорошем старте «Брайтона» нет»

Главный тренер «Брайтона» Грэм Поттер поделился мнением об игре своих подопечных в первых двух турах английского чемпионата, в которых его команде удалось добыть две победы.

«Нет никакой магической формулы в нашем хорошем старте. Наши выступления были хороши и в прошлой кампании, сложнее всего было забивать голы. Пока рано делать выводы, позади только два матча» - цитирует Поттера FourFourTwo.

«Брайтон» по количеству созданных голевых моментов в прошлом сезоне пребывал в зоне Лиги чемпионов, но из-за плохой реализации был вынужден отчаянно бороться за сохранение прописки в элите английского футбола.