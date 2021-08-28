До закрытия трансферного окна осталось менее четырех дней, поэтому клубы начинают активную работу на рынке, чтобы в последний момент укомплектовать состав. Исключением не стал и «Эвертон», который до сих пор так и не смог найти нового форварда.

Ранее английскому клубу отказал перешедший в «Интер» Хоакин Корреа, в следствии чего «ириски» обратили свое внимание на нападающего «Порту» Луиса Диаса. По информации журналиста Николо Скиры, игрок уже согласовал с «Эвертоном» условия личного контракта. Клуб же предложит португальцам 28 миллионов евро и возможность на год арендовать Хамеса Родригеса.

Колумбиец, к слову, уже давно отдалился от коллектива, за что получил шквал критики за непрофессиональное поведение. Также у Хамеса сорвался переход в мадридский «Атлетико», поэтому он готов вернутся в «Порту», за который выступал ранее.