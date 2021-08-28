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Премьер-лига

«Эвертон» планирует обменять Хамеса на лидера «Порту» слухи

28 Августа 2021 • 09:59 Комментировать (2)
Брайтон
...
Эвертон
2.35 3.25 3.15
Через 3 ч. 59 мин.

До закрытия трансферного окна осталось менее четырех дней, поэтому клубы начинают активную работу на рынке, чтобы в последний момент укомплектовать состав. Исключением не стал и «Эвертон», который до сих пор так и не смог найти нового форварда.

Ранее английскому клубу отказал перешедший в «Интер» Хоакин Корреа, в следствии чего «ириски» обратили свое внимание на нападающего «Порту» Луиса Диаса. По информации журналиста Николо Скиры, игрок уже согласовал с «Эвертоном» условия личного контракта. Клуб же предложит португальцам 28 миллионов евро и возможность на год арендовать Хамеса Родригеса.

Колумбиец, к слову, уже давно отдалился от коллектива, за что получил шквал критики за непрофессиональное поведение. Также у Хамеса сорвался переход в мадридский «Атлетико», поэтому он готов вернутся в «Порту», за который выступал ранее.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Порту Хамес Родригес Луис Диас Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (1)
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ARTUR
28 Августа 2021 в 10:09
Хамес никакой , кто его возьмет ??
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28.08  14:30 Манчестер Сити ... Арсенал 1.28 6 12
28.08  17:00 Брайтон ... Эвертон 2.35 3.25 3.15
28.08  17:00 Астон Вилла ... Брентфорд 2 3.65 3.7
28.08  17:00 Норвич ... Лестер 4.3 3.5 1.9
28.08  17:00 Ньюкасл ... Саутгемптон 2.55 3.5 2.75
28.08  17:00 Вест Хэм ... Кристал Пэлас 1.55 4.25 6.55
28.08  19:30 Ливерпуль ... Челси 2.5 3.35 3
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