Ранее появилась информация, что «ПСЖ» готов распрощаться с Киллианом Мбаппе уже текущим летом – руководству надоели постоянные отказы француза.

Если же нападающий все-таки покинет команду, владельцы парижского клуба уже знают, куда потратят вырученные деньги. «ПСЖ» заинтересовала кандидатура Ришарлисона из «Эвертона», который совсем недавно стал триумфатором Олимпийских игр вместе со сборной Бразилии. Об этом сообщает издание RMC Sport.

Стоит отметить, что на бразильца в июле уже охотился мадридский «Реал», но англичане запросили за игрока 90 миллионов евро, тем самым отпугнув потенциального покупателя. Добавим, что в минувшем розыгрыше АПЛ Ришарлисон отметился семью голами в 34 матчах.