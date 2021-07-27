Мадридский «Реал» выбыл из борьбы за бразильского нападающего «Эвертона» Риширлисона, узнав его трансферную стоимость.

Вице-чемпионы Испании приняли решение отказаться от потенциальной сделки по подписанию игрока олимпийской сборной Бразилии. Сообщается, что «ириски» затребовали за своего основного игрока атаки 90 миллионов фунтов. «Сливочные» явно не готовы платить так много за игрока, а потому они отказались от его возможного трансфера, сообщает TuttoMercatoWeb.

Ранее сообщалось, что в приглашении Ришарлисона на «Сантьяго Бернабеу» был заинтересован бывший коуч ливерпульцев Карло Анчелотти.

В ходе прошлой кампании 24-летний бразильский страйкер отличился за «Эвертон» 13 мячами и 3 ассистами.