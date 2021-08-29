Бенитес поделился мнением об игре Демарая Грея

Главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес прокомментировал выступления за клуб Демарая Грея, ранее игравшего за леверкузенский «Байер».

«Он тяжело работает на тренировках, всегда пытаясь подойти к матчам в лучших кондициях. У него есть способность делать разницу. Важно, чтобы ему хватало ментальности продолжать выступления на столь же высоком уровне в дальнейшем», - цитирует Бенитеса FourFourTwo.

Демарай Грэй провел уже три матча за «ирисок» в текущем сезоне, в которых отличился двумя забитыми мячами. «Эвертон» уходит на международную паузу ФИФА, имея 7 баллов в турнирной таблице АПЛ.