Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 277 Комментарии
Премьер-лига

В случае ухода Роналду, «Ювентус» вернёт в клуб Мойзе Кина слухи

26 Августа 2021 • 16:23 Комментировать (2)
Брайтон
...
Эвертон
2.35 3.25 3.15
28.08 17:00

Если же слухи касательно ухода Криштиану Роналду окажутся правдой, а «Манчестер Сити» и «Ювентус» смогут уладить все детали сделки, то итальянцы намерены в срочном порядке найти замену португальцу.

Местное издание La Gazzetta dello Sport свидетельствует, что главным претендентом в шорт-листе «Ювентуса» считается Мойзе Кин. Форвард является воспитанником клуба, а в 2019 году перешел в «Эвертон» за 30 миллионов евро.

Сейчас же потенциальная сумма трансфера игрока составляет около 40 миллионов евро, а прошлый сезон Кин провел на правах аренды в «ПСЖ», с которым дошел до полуфинала Лиги чемпионов. «Эвертон», к слову, готов отпустить итальянца.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Эвертон Мойзе Кин Трансферы футбола - лето 2021
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Beorn_n
26 Августа 2021 в 16:26
В составе сидят Мората, Дибала, Кулушевски, Бернардески, Кьеза, ну да точно вообще некого выпустить на левый фланг атаки, нужен именно Мойзе).
PoliticExpert
26 Августа 2021 в 16:31
Я чем постоянно и удивлён - совершенной безбашенностью/нелогичностью (а проще тупостью) трансферной политики Ювентуса.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Августа
16:23 · Англия. Премьер-лига
В случае ухода Роналду, «Ювентус» вернёт в клуб Мойзе Кина 2 слухи
15:58 · Англия. Премьер-лига
«Норвич» близок к подписанию игрока сборной Португалии слухи
15:48 · Англия. Премьер-лига
Сульшер заинтересован в подписании Райса
15:26 · Англия. Премьер-лига
Вернер отказался переходить в «Атлетико» 1
15:10 · Англия. Премьер-лига
«Бёрнли» договорился о переходе Корне
15:07 · Англия. Премьер-лига
Не Роналду единым: «Ювентус» попробует обменять Рэмзи на Невеша 1 слухи
14:49 · Англия. Премьер-лига
Зума отправился на медосмотр в «Вест Хэме»
14:40 · Англия. Премьер-лига
Алиссон: «Челси» - фаворит текущего розыгрыша АПЛ»
14:33 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэму» интересно приглашение Маккенни
14:25 · Англия. Премьер-лига
Продажа Стерлинга может открыть дорогу Роналду в «Манчестер Сити» 7
14:21 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» предложит Лапорта и Бернарду взамен на Роналду 1 слухи
13:54 · Англия. Премьер-лига
Мактоминей перенес операцию из-за травмы паховой области
13:20 · Англия. Премьер-лига
В «Челси» не сомневаются, что подпишут Кунде
13:01 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Мы попытаемся обыграть «Манчестер Сити» 3
12:41 · Англия. Премьер-лига
«Челси» презентовал третий комплект формы фото
Все новости
Рекомендуем
 