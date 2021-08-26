Если же слухи касательно ухода Криштиану Роналду окажутся правдой, а «Манчестер Сити» и «Ювентус» смогут уладить все детали сделки, то итальянцы намерены в срочном порядке найти замену португальцу.

Местное издание La Gazzetta dello Sport свидетельствует, что главным претендентом в шорт-листе «Ювентуса» считается Мойзе Кин. Форвард является воспитанником клуба, а в 2019 году перешел в «Эвертон» за 30 миллионов евро.

Сейчас же потенциальная сумма трансфера игрока составляет около 40 миллионов евро, а прошлый сезон Кин провел на правах аренды в «ПСЖ», с которым дошел до полуфинала Лиги чемпионов. «Эвертон», к слову, готов отпустить итальянца.