Чех считает Менди голкипером без слабых мест

Легенда «Челси» Петер Чех поделился мнением о победе Эдуара Менди в номинации «Лучший голкипер сезона в Лиге чемпионов».

«Считаю Менди вратарём без слабых мест. Он здорово контролирует мяч внизу, может отдать точный пас на любую дистанцию и исключительно хорош в воздухе при верховых подачах. Эдуар умеет находить выход из самых незавидных ситуаций.

Если ты смог пережить потерю работы, как это было с Менди, тебе, вероятно, будет легче справляться с давлением в мире футбола», - приводит слова Чеха сайт УЕФА.

Текущий сезон 29-летний сенегалец начал с двух сухих матчей в АПЛ.