Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 178 Комментарии
Премьер-лига

Агент Коутиньо: «Филиппе будет очень сложно перейти к прямому конкуренту «Ливерпуля»

25 Августа 2021 • 08:49 Комментировать
Ливерпуль
...
Челси
2.45 3.35 2.90
28.08 19:30
1000 рублей бесплатная ставка

Агент Киа Джурабчиан, который представляет интересы полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо, высказался по поводу слухов вокруг своего подопечного. Ранее сообщалось, что бразилец может вернуться в АПЛ, где интерес к нему проявляет «Эвертон».

«Думаю, что «Ливерпуль» находится глубоко в сердце Коутиньо. Он следил за командой в прошлом сезоне, и очень хотел, чтобы они наконец выиграли долгожданный трофей. Поэтому ему было бы очень сложно перейти в клуб, который является конкурентом «Ливерпуля» по личным причинам», - цитирует агента Sky Sports.

Напомним, что Коутиньо был игроком «Ливерпуля» с 2013 по 2018 год, откуда перешел в «Барселону» за 135 миллионов евро. Ранее главный тренер каталонцев Рональд Куман заявил, что рассчитывает на него в этом сезоне.

В прошлом сезоне на счету бразильца всего 12 матчей в Ла Лиге, в которых он забил два гола и отдал две результативные передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Барселона Филиппе Коутиньо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Августа
11:38 · Англия. Премьер-лига
​Вернер отказался переходить в «Интер» слухи
10:59 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» и «Ливерпуль» поборются за игрока ПСВ
10:48 · Англия. Премьер-лига
Уилшер: «Как объяснить сыну, почему я не нужен ни одному клубу?» 3
09:46 · Англия. Премьер-лига
Сразу два испанских клуба хотят арендовать Бернарду Силву 1
09:41 · Англия. Премьер-лига
​Кейн остаётся главной целью «Манчестер Сити» на фоне слухов о Роналду слухи
08:57 · Англия. Премьер-лига
«Челси» намерен продлить контракт с Рюдигером
08:49 · Англия. Премьер-лига
Агент Коутиньо: «Филиппе будет очень сложно перейти к прямому конкуренту «Ливерпуля»
08:33 · Англия. Премьер-лига
​Роналду обсудил с партнёрами возможный переход в «Манчестер Сити» 3 слухи
08:12 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» провёл переговоры с представителями Ауа
02:14 · Англия. Кубок лиги
Вест Бромвич - Арсенал: где смотреть прямую трансляцию онлайн
24 Августа
23:52 · Англия. Кубок лиги
«Эвертон», «Астон Вилла» и «Вулверхэмптон» прошли в 1/16 финала Кубка лиги
23:32 · Англия. Премьер-лига
60 игроков АПЛ не смогут поучаствовать в ближайших матчах своих национальных сборных
22:34 · Англия. Премьер-лига
Представители Роналду работают над переходом игрока в «Манчестер Сити» 15
20:41 · Англия. Премьер-лига
Стив Брюс надеется, что «здравый смысл преобладает над ограничениями»
19:57 · Россия. Премьер-лига
«Вест Хэм» готов заплатить за Влашича требуемые 30 млн евро
Все новости
Рекомендуем
 