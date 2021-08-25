Агент Коутиньо: «Филиппе будет очень сложно перейти к прямому конкуренту «Ливерпуля»

Агент Киа Джурабчиан, который представляет интересы полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо, высказался по поводу слухов вокруг своего подопечного. Ранее сообщалось, что бразилец может вернуться в АПЛ, где интерес к нему проявляет «Эвертон».

«Думаю, что «Ливерпуль» находится глубоко в сердце Коутиньо. Он следил за командой в прошлом сезоне, и очень хотел, чтобы они наконец выиграли долгожданный трофей. Поэтому ему было бы очень сложно перейти в клуб, который является конкурентом «Ливерпуля» по личным причинам», - цитирует агента Sky Sports.

Напомним, что Коутиньо был игроком «Ливерпуля» с 2013 по 2018 год, откуда перешел в «Барселону» за 135 миллионов евро. Ранее главный тренер каталонцев Рональд Куман заявил, что рассчитывает на него в этом сезоне.

В прошлом сезоне на счету бразильца всего 12 матчей в Ла Лиге, в которых он забил два гола и отдал две результативные передачи.