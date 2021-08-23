Полузащитник «Ливерпуля» Джердан Шакири стал игроком «Лиона», передаёт пресс-служба французского клуба. Сообщается, что швейцарец подписал контракт до 2024 года.

Портал Transfermarkt сообщает, что трансфер полузащитника обошёлся «Лиону» в шесть миллионов евро.

Напомним, что Шакири был игроком «Ливерпуля» с 2018 года. Он перешел из «Сток Сити» за почти 15 миллионов евро. В составе «красных» игрок становился победителем АПЛ и Лиги чемпионов. Также в Европе он известен по выступлениям за «Базель», «Интер» и «Баварию», вместе с которой тоже побеждал в главном европейском турнире.