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Англия. Премьер-лига

Шакири - игрок «Лиона» официально

23 Августа 2021 • 19:49 Комментировать
Ливерпуль
...
Челси
2.35 3.45 3.00
28.08 19:30
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Полузащитник «Ливерпуля» Джердан Шакири стал игроком «Лиона», передаёт пресс-служба французского клуба. Сообщается, что швейцарец подписал контракт до 2024 года.

Портал Transfermarkt сообщает, что трансфер полузащитника обошёлся «Лиону» в шесть миллионов евро. 

Напомним, что Шакири был игроком «Ливерпуля» с 2018 года. Он перешел из «Сток Сити» за почти 15 миллионов евро. В составе «красных» игрок становился победителем АПЛ и Лиги чемпионов. Также в Европе он известен по выступлениям за «Базель», «Интер» и «Баварию», вместе с которой тоже побеждал в главном европейском турнире.

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Лион Ливерпуль Джердан Шакири Трансферы футбола - лето 2021 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021
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