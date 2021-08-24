Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон продлил контракт со своим нынешним клубом, передаёт пресс-служба «красных». Сообщается, что новое соглашение игрока будет действовать до середины 2026 года.

«Я очень счастлив, что буду выступать за «Ливерпуль» так долго. Хочу остаться в этом клубе как можно дольше. Это очень счастливое время для меня и моей семьи. Нам всем нравится в «Ливерпуле», и я рад, что наше путешествие продолжается», - цитирует защитника официальный сайт клуба.

Напомним, что Робертсон стал игроком «Ливерпуля» в 2017 году, перейдя из «Халл Сити» за девять миллионов евро. Вместе с клубом он становился победителем АПЛ и Лиги чемпионов.