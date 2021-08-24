Два клуба АПЛ хотят арендовать Сауля

Полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес близок к переезду в чемпионат Англии, передаёт Goal. По данным источника, на испанца претендуют «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, что оба клуба рассматривают вариант с арендой Сауля. Приоритетным вариантом для «МЮ» является полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга, однако манкунианцы также следят за испанцем.

Напомним, что Сауль является воспитанником «Атлетико». Его контракт с испанским клубом действует до 2026 года. Ранее сообщалось, что мадридцы готовы расстаться с полузащитником. Сам игрок тоже не против сменить команду.