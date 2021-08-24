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Два клуба АПЛ хотят арендовать Сауля

24 Августа 2021 • 18:45 Комментировать
Ливерпуль
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Челси
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28.08 19:30
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Полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес близок к переезду в чемпионат Англии, передаёт Goal. По данным источника, на испанца претендуют «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, что оба клуба рассматривают вариант с арендой Сауля. Приоритетным вариантом для «МЮ» является полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга, однако манкунианцы также следят за испанцем.

Напомним, что Сауль является воспитанником «Атлетико». Его контракт с испанским клубом действует до 2026 года. Ранее сообщалось, что мадридцы готовы расстаться с полузащитником. Сам игрок тоже не против сменить команду.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Атлетико Мадрид Манчестер Юнайтед Сауль Ньигес Трансферы футбола - лето 2021
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