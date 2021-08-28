Фирмино рискует вылететь на неопределённый срок из-за травмы подколенного сухожилия

Стала известна причина ранней замены Роберто Фирмино в поединке 3 тура АПЛ против «Челси» (1:1).

Юрген Клопп сделал неожиданную замену Роберто Фирмино, выпустив на поле Диогу Жоту буквально за несколько минут до окончания первой половины игры. Как оказалось, коррективы в состав были внесены не по причине недостаточно хорошей игры в исполнении бразильца, а из-за проблем у игрока с самочувствием.

«Не готов говорить о степени серьёзности повреждения Бобби, но этого было достаточно, чтобы снять его с игры. На завтра запланировано углубленное медобследование. Снимок всё покажет», - заявил Клопп в беседе с журналистами после матча.