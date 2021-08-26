Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 311 Комментарии
Премьер-лига

Кунде обойдётся «Челси» в 55 миллионов

26 Августа 2021 • 18:04 Комментировать
Ливерпуль
...
Челси
2.45 3.35 2.90
28.08 19:30

Жюль Кунде близок к переходу в состав лондонского «Челси».

Центральный оборонец «Севильи» на днях должен сменить место работы. В его услугах активнее всего на рынке заинтересован победитель последнего розыгрыша Лиги чемпионов – «Челси».

По сведениям авторитетного журналиста Николо Скиры, этот трансфер обойдётся «синим» в 55 миллионов евро.

Известно, что Жюль Кунде уже согласовал детали личного соглашения с лондонцами, поэтому его переход остаётся вопросом времени. Но сперва «аристократы» должны подыскать новую работу для другого француза - Курта Зума.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Севилья Жюль Кунде Трансферы футбола - лето 2021
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Августа
20:23 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола намерен покинуть «Манчестер Сити» в 2023 году
19:14 · Англия. Премьер-лига
Бенжамин Менди обвиняется в насилии – «Манчестер Сити» отстранил игрока 1
19:13 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» - «Челси»: прогноз на матч чемпионата Англии – 28 августа 2021
19:06 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» поборется с «Севильей» за Ботмана
18:19 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» предлагал в обмен на Кейна пять разных игроков 1
18:04 · Англия. Премьер-лига
Кунде обойдётся «Челси» в 55 миллионов
18:02 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» - «Арсенал»: прогноз на матч чемпионата Англии – 28 августа 2021
17:52 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» отказался отпускать Адама Траоре в «Тоттенхэм»
16:23 · Англия. Премьер-лига
В случае ухода Роналду, «Ювентус» вернёт в клуб Мойзе Кина 2 слухи
15:58 · Англия. Премьер-лига
«Норвич» близок к подписанию игрока сборной Португалии слухи
15:48 · Англия. Премьер-лига
Сульшер заинтересован в подписании Райса
15:26 · Англия. Премьер-лига
Вернер отказался переходить в «Атлетико» 1
15:10 · Англия. Премьер-лига
«Бёрнли» договорился о переходе Корне
15:07 · Англия. Премьер-лига
Не Роналду единым: «Ювентус» попробует обменять Рэмзи на Невеша 1 слухи
14:49 · Англия. Премьер-лига
Зума отправился на медосмотр в «Вест Хэме»
Все новости
Рекомендуем
 