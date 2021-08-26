Кунде обойдётся «Челси» в 55 миллионов

Жюль Кунде близок к переходу в состав лондонского «Челси».

Центральный оборонец «Севильи» на днях должен сменить место работы. В его услугах активнее всего на рынке заинтересован победитель последнего розыгрыша Лиги чемпионов – «Челси».

По сведениям авторитетного журналиста Николо Скиры, этот трансфер обойдётся «синим» в 55 миллионов евро.

Известно, что Жюль Кунде уже согласовал детали личного соглашения с лондонцами, поэтому его переход остаётся вопросом времени. Но сперва «аристократы» должны подыскать новую работу для другого француза - Курта Зума.