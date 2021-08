Лондонский «Челси» посредством своего официального твиттер-аккаунта провел презентацию третьего комплекта игровой экипировки. Новая форма «пенсионеров» изготовлена американским производителем Nike.

Комплект выполнен в темно-синих и голубых цветах. Названия спонсоров клуба выделены оранжевым цветом.

В новом сезоне английской Премьер-лиги подопечные Томаса Тухеля стартовали с двух побед - были обыграны «Кристал Пэлас» (3:0) и «Арсенал» (2:0).

Следующий матч «Челси» проведет на выезде против «Ливерпуля». Поединок состоится на стадионе «Энфилд» в субботу, 28 августа, начало - 19:30 по московскому времени.

Introducing our 21/22 @NikeFootball Third Kit!



Inspired by iconic outdoor brand Nike ACG, with signature bold prints and vibrant colours, ready to take centre stage under the European lights. #ItsAChelseaThing #CFC pic.twitter.com/oWAYxPqabW