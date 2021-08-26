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Премьер-лига

«Челси» презентовал третий комплект формы фото

26 Августа 2021 • 12:41 Комментировать
Ливерпуль
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Челси
2.45 3.35 2.90
28.08 19:30

Лондонский «Челси» посредством своего официального твиттер-аккаунта провел презентацию третьего комплекта игровой экипировки. Новая форма «пенсионеров» изготовлена американским производителем Nike.

Комплект выполнен в темно-синих и голубых цветах. Названия спонсоров клуба выделены оранжевым цветом.

В новом сезоне английской Премьер-лиги подопечные Томаса Тухеля стартовали с двух побед - были обыграны «Кристал Пэлас» (3:0) и «Арсенал» (2:0).

Следующий матч «Челси» проведет на выезде против «Ливерпуля». Поединок состоится на стадионе «Энфилд» в субботу, 28 августа, начало - 19:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси
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