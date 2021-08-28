Переход Сауля в «Челси» находится под угрозой срыва

До закрытия трансферного окна «Челси» надеется подписать еще двоих футболистов – Жюля Кунде из «Севильи» и Сауля Ньигеса из «Атлетико Мадрид». Если переговоры по французу проходят без особых трудностей, то вот переход испанца может сорваться в последний момент.

Ранее сообщалось, что «матрасники» предложили взять Сауля в годичную аренду с последующим правом выкупа. Но, сам футболист не может договориться с лондонцами по деталям контракта, а также желает сразу оформить полноценный трансфер, передаёт Sky Sports.

На полузащитника также претендует «Манчестер Юнайтед», но теперь далеко не факт, что у манкунианцев будет возможность осилить требования Сауля после подписания многомиллионного соглашения с Криштиану Роналду.