«Вест Хэм» договорился с «Челси» о переходе Зума

Защитник «Челси» Курт Зума близок к переходу в «Вест Хэм», передаёт TF1. По данным источника, переговоры между клубами находятся на завершающей стадии.

Сообщается, что трансфер француза обойдётся «Вест Хэму» в 30 миллионов евро. Сам Зума подпишет контракт на пять лет. Ранее сообщалось, что руководство «Челси» хочет продать Зума, чтобы подписать защитника «Севильи» Жюля Кунде.

Напомним, что Зума стал игроком «Челси» в 2014 году, перейдя из «Сент-Этьена» за почти 15 миллионов евро. Также он выступал на правах аренды за «Сток Сити» и «Эвертон». Его контракт с лондонцами действует до 2023 года.