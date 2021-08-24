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«Вест Хэм» договорился с «Челси» о переходе Зума

24 Августа 2021 • 19:47 Комментировать
Вест Хэм
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Кристал Пэлас
1.57 4.00 6.00
28.08 17:00
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Защитник «Челси» Курт Зума близок к переходу в «Вест Хэм», передаёт TF1. По данным источника, переговоры между клубами находятся на завершающей стадии.

Сообщается, что трансфер француза обойдётся «Вест Хэму» в 30 миллионов евро. Сам Зума подпишет контракт на пять лет. Ранее сообщалось, что руководство «Челси» хочет продать Зума, чтобы подписать защитника «Севильи» Жюля Кунде.

Напомним, что Зума стал игроком «Челси» в 2014 году, перейдя из «Сент-Этьена» за почти 15 миллионов евро. Также он выступал на правах аренды за «Сток Сити» и «Эвертон». Его контракт с лондонцами действует до 2023 года.

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Челси Вест Хэм Курт Зума Трансферы футбола - лето 2021
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