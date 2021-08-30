Фанаты «Челси» создали петицию против судьи, работавшего на матче с «Ливерпулем»

На минувших выходных состоялся поединок между «Ливерпулем» и лондонским «Челси». Команды не смогли выявить победителя, завершив встречу вничью со счетом 1:1. Стоит отметить, что весь второй тайм «пенсионеры» провели вдесятером после удаления Риса Джеймса.

Как информирует The Sun, фанаты лондонского клуба остались недовольным решением главного судьи матча Энтони Тейлора в эпизоде с красной карточкой. Болельщики создали петицию с требованием отстранить рефери от работы на следующих поединках своей команды. Петицию уже поддержали более 40 тысяч человек.

После трех туров «Челси» идет на четвертом месте в АПЛ, «Ливерпуль» занимает пятую строчку.