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Премьер-лига

Фанаты «Челси» создали петицию против судьи, работавшего на матче с «Ливерпулем»

30 Августа 2021 • 08:31 Комментировать (1)
Ливерпуль
1:1
Челси
окончен

На минувших выходных состоялся поединок между «Ливерпулем» и лондонским «Челси». Команды не смогли выявить победителя, завершив встречу вничью со счетом 1:1. Стоит отметить, что весь второй тайм «пенсионеры» провели вдесятером после удаления Риса Джеймса.

Как информирует The Sun, фанаты лондонского клуба остались недовольным решением главного судьи матча Энтони Тейлора в эпизоде с красной карточкой. Болельщики создали петицию с требованием отстранить рефери от работы на следующих поединках своей команды. Петицию уже поддержали более 40 тысяч человек.

После трех туров «Челси» идет на четвертом месте в АПЛ, «Ливерпуль» занимает пятую строчку.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ливерпуль Энтони Тейлор
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Oleg-Chelsea
30 Августа 2021 в 08:46
полностью согласен, пенальти нужно было поставить, а красной карточки не было. Поддерживаю 40 001 есть.
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