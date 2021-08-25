«Челси» намерен продлить контракт с Рюдигером

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер близок к продлению контракта со своим нынешним клубом, передаёт журналист Николо Скира. По данным источника, «синие» предложили немцу новый контракт, который будет рассчитан до 2024 года.

Стороны уже начали переговоры по поводу нового соглашения, однако сам игрок пока не определился со своим будущем. Ранее сообщалось, что интерес к защитнику также проявляют «ПСЖ» и «Реал».

Напомним, что Рюдигер стал игроком «Челси» в 2017 году, перейдя из «Ромы» за 35 миллионов евро. Его нынешний контракт с клубом истекает в июне 2022 года. В составе лондонцев он становился победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы.