В «Челси» не сомневаются, что подпишут Кунде

В руководстве «Челси» уверены, что защитник «Севильи» Жюль Кунде окажется на «Стэмфорд Бридж» этим летом, передаёт Goal. По данным источника, «синие» уже согласовали условия личного контракта с игроком.

Сообщается, что трансфер француза обойдётся «Челси» в 60 миллионов евро. Сейчас лондонцы ведут переговоры о продаже Курта Зума в «Вест Хэм», чтобы освободить место для игрока «Севильи».

Напомним, что Кунде стал игроком испанского клуба в 2019 году, перейдя из «Бордо» за 25 миллионов евро. Его контракт с «Севильей» действует до 2024 года. В нынешнем сезоне на его счету два матча в Ла Лиге.