Невилл: «Челси» показал чемпионские качества»

Гари Невилл поделился своими впечатлениями от просмотра матча «Ливерпуль» - «Челси», состоявшегося в рамках третьего тура АПЛ и завершившегося мировой 1:1.

«Перед матчем мы полагали, что это будет более серьезный челлендж для «Челси». Однако лондонцы здорово играли в первой половине, и даже доминировали над «Ливерпулем». Стойкость, продемонстрированная гостями после перерыва – это то, что ассоциируется у нас с командами-победителями.

«Челси» показал чемпионские качества. Хотя они пока далеки от завоевания титула», - приводит высказывание Гари Невилла Sky Sports.