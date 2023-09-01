Агент: Конате не перейдёт в египетский «Аль-Ахли»

Дмитрий Селюк, представитель форварда грозненского «Ахмата» Мохамеда Конате, высказался о слухах о возможном переезде в Египет.

«Да, «Аль-Ахли» заинтересован в Конате, но переход, к сожалению, не сложится. Мохамед созрел для того, чтобы сделать шаг вперёд. Думаю, он сделает его, если не в это трансферное окно, значит в январское», — заявил агент буркинийского нападающего в интервью «РБ Спорт». По его словам, к Мохамеду был серьёзный интерес, который, в том числе, проявляли и два коллектива из Италии.

Напомним, что Конате в текущем сезоне провёл девять матчей в футболке «Ахмата», забив три гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего игрока в два миллиона евро.