Орлов назвал причину поражения «Урала» от «Зенита»

Знаменитый комментатор и болельщик питерского «Зенита» Геннадий Орлов назвал причину недавнего поражения «Урала» от «сине-бело-голубых» в рамках чемпионата России.

«По менталитету он ещё не готовы быть лидерами в РПЛ, хоть это крепкий орешек, который может преподнести сюрприз. Против «Зенита» вышли и испугались, и совсем не играли», - говорит Орлов в эфире YouTube-шоу «Такой футбол».

Напомним, в минувшем туре РПЛ уральцы на выезде потерпели безоговорочное поражение от питерцев – 0:4.

«На поле они располагались широко, без прессинга, агрессии и даже «Факел» по сравнению с ними показал, как можно атаковать, держать в напряжении «Зенит», - добавляет Орлов.

В седьмом туре РПЛ «Уралу» предстоит дома встретиться с непростым соперником – «Ахматом» Мирослава Ромащенко.