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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орлов назвал причину поражения «Урала» от «Зенита»

28 Августа 2023 • 21:29 Комментировать (1)
Урал
...
Ахмат
02.09 13:00

Знаменитый комментатор и болельщик питерского «Зенита» Геннадий Орлов назвал причину недавнего поражения «Урала» от «сине-бело-голубых» в рамках чемпионата России.

 «По менталитету он ещё не готовы быть лидерами в РПЛ, хоть это крепкий орешек, который может преподнести сюрприз. Против «Зенита» вышли и испугались, и совсем не играли», - говорит Орлов в эфире YouTube-шоу «Такой футбол».

Напомним, в минувшем туре РПЛ уральцы на выезде потерпели безоговорочное поражение от питерцев – 0:4.

«На поле они располагались широко, без прессинга, агрессии и даже «Факел» по сравнению с ними показал, как можно атаковать, держать в напряжении «Зенит», - добавляет Орлов.

В седьмом туре РПЛ «Уралу» предстоит дома встретиться с непростым соперником – «Ахматом» Мирослава Ромащенко.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Урал Геннадий Орлов
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Комментарии (1)
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superzina
28 Августа 2023 в 22:49
Геша в своем репертуаре .
Любит поумничать .
Что еще можно ожидать от игры команды с ОЦ=150 млн с командой ,чья ОЦ= 19 млн ,
как не +3 .
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