Бывший нападающий «Химок» Резиуан Мирзов может перейти в «Сабах».

По информации издания Sport24, азербайджанский клуб рассматривает возможное подписание 30-летнего вингера, который с июля нынешнего года находится в статусе свободного агента.

В прошлом сезоне Мирзов провёл за «Химки» 27 матчей, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Также в карьере футболиста были «Спартак», тульский «Арсенал», «Ростов», «Ахмат» и «Торпедо».

Напомним, ранее в «Сабах» перешёл бывший одноклубник Мирзова Аяз Гулиев. Тренирует же эту команду Мурад Мусаев, который ранее работал в «Краснодаре».