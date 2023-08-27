Егорычев — о матче с «Зенитом»: «Повторяется одна и та же история — мы боимся играть»

Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев высказался о разгромном поражении в матче шестого тура РПЛ против «Зенита» (0:4).

По мнению футболиста, «Урал» потерпел заслуженное поражение, так как допустил в этом матче несколько грубых ошибок, сыграв неуверенно в психологическом плане.

«Психология и грубые ошибки нам помешали в матче с «Зенитом». Проиграли по делу. Повторяется одна и та же история — мы боимся играть», — цитирует Егорычева РИА Новости.

В шести турах РПЛ «Урал» набрал 13 очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице. Свой следующий матч екатеринбургская команда проведёт 2 сентября против «Ахмата». Начало — в 13:00 по московскому времени.